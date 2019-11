EXO Hibur EXO-L di Tanah Air di ICE BSD Hari Ini, Baekhyun Pamer Foto Selfie di Pesawat

EXO, Boyband asal Korea Selatan akan menggelar konser EXplOration di Indonesia Convention Exhibition, BSD, Sabtu (23/11/2019) sore ini.

Ya, boyband asuhan SM Entertainment yang terdiri dari Suho, Chanyeol, Kai, Sehun, Chen, dan Baekhyun ini kembali lagi ke Indonesia

Dikabarkan Jumat malam (21/11/2019), mereka telah tiba di Indonesia dan akan menggelar konser bertajuk "EXO Planet #5 - EXplOration".

Para EXO-L tanah air pasti sudah tidak sabar bertemu dengan idola mereka yang satu ini

Bertempat di ICE BSD, Sabtu (23/11/2019), akan menghibur para penggemarnya, EXO-L mulai pukul 15.00 WIB.

• FAKTA Lagu I Love You 3000 Stephanie Poetri, Pikat Idol K-Pop Jackson GOT7 hingga Baekhyun EXO

EXO (Instagram/ @weareone.exo)

Sedikitnya 20 lagu yang akan mereka nyanyikan di konser "EXO PLANET #5 – EXplOration".

Termasuk hits nomor satu mereka seperti "Growl", "Overdose", "Call Me Baby", "Monster", dan "Power" dari album kelima.

Lalu, dari album repackage seperti "Tempo", "Love Shot", "Gravity", "Sign", dan "Oasis". Tak terlewat, juga lagu dari album Winter, seperti "Unfair and Falling For You".

Dyandra Global Edutainment selaku pihak promoter telah menyiapkan panggung utama, panggung tengah, dan sub panggung menjadi satu kesatuan panggung yang megah.