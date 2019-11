Cerita Pahit Luna Maya, Nyaris Bunuh Diri hingga Ditawar 70 Persen Gara-gara Kasus Video Asusila

Artis tanah air, Luna Maya blak-blakan ternyata pernah menyimpan kisah sedih dibalik perjuangannya mencapai ketenaran seperti saat ini.

Selalu terlihat ceria, namun tidak dengan perasaannya yang sempat putus asa hingga merasa berada di titik terendah hidupnya.

Namun mantan kekasih Reino Barack ini harus menyadari konsekuensinya sebagai artis saat berkecimpung di industri hiburan.

Meski selalu terlihat energik dan riang di hadapan publik, Luna mengaku juga merasakan kesedihan hingga berada di titik rendah.

• TERUNGKAP! Sosok Pria Jepang Bernama Ryochin, Pacar Baru Luna Maya Gantikan Posisi Reino Barack?

Luna MayaInstagram/@lunamaya)

Luna mengungkapkan pahitnya kehidupan tersebut kepada pembawa acara Boy William dalam acara "Bareng Boy" yang tayang di Trans7.

Menerima komentar-komentar jahat mengenai dirinya, Luna sampai pernah berpikir untuk bunuh diri.

"Ada kepikiran untuk to kill yourself, of course, i mean it's normal," kata Luna, seperti dikutip Kompas.com, Rabu (20/11/2019).

Keinginan Luna untuk mengakhiri hidup tersebut bukan karena putus asa, melainkan terpikir mengapa orang sangat jahat kepadanya.

Ia merasa jika dirinya lenyap dari dunia ini akan membuat semua pihak lebih tenang.