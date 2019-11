Mau Ganti Mobil Toyota Terbaru Jelang Akhir Tahun, Ini Syarat Ikuti Program Toyota Drive Auto2000

Menjelang akhir tahun, Auto2000 sajikan berbagai program promo, salah satunya Toyota Drive.

Program promo ini merupakan hasil kerjasama Auto2000 dengan Toyota Astra Motor (TAM) selaku agen pemegang merek Toyota di Indonesia.

Program Toyota Drive memungkinkan pelanggan dapat mengganti mobil baru Toyota setiap tiga tahun sekali.

Program ini hanya berlaku untuk model New Avanza, New Yaris, New Sienta, New Innova, dan New Fortuner.

Dilansir dari Kompas.com, adapun lokasi promo berlaku hanya untuk wilayah DKI Jakarta, Tangerang, dan Bekasi.

Namun biasanya ada promo serupa di dealer Auto2000 di kota lainnya.

Pada umumnya, memasuki tahun ke-3 pemilik ingin mengganti mobil Toyota dengan model baru agar tetap terlihat segar dan dapat memenuhi kebutuhan yang kian berkembang. Akan tetapi, untuk beberapa kalangan menjual mobil bekas bukan hal mudah.

Salah satunya karena budget terkait down payment mobil baru.

Apalagi biasanya, mobil dengan masa kredit 3 tahun cicilan per bulannya terbilang tinggi.