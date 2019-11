BWF Tanggapi Kontroversi Kekalahan Anthony Sinisuka Ginting di Final Hongkong Open 2019 

Federasi Badminton Dunia (BWF) menyampaikan tanggapan atas kontroversi kekalahan Anthony Sinisuka Ginting di final Hong Kong Open 2019, Minggu (17/11/2019).

Pada gim ketiga melawan wakil tuan rumah, Lee Cheuk Yiu itu, Anthony Sinisuka Ginting disinyalir dirugikan oleh keputusan wasit.

Saat itu, poin kedua pemain 21-20. Anthony Sinisuka Ginting sukses mengembalikan kok ke lawan yang bermain di net.

Namun meski berhasil, wasit justru memberikan poin bagi Lee Cheuk Yiu sehingga wakil tuan rumah itu meraih kemenangan.

Wasit menilai, Anthony Sinisuka Ginting melakukan fault karena raketnya dianggap melewati net.

Hal ini langsung mendapat protes Anthony meski wasit tak mau mengubah keputusannya.

Terkait hal itu, akun Instagram BWF langsung diserbu netizen Indonesia.

Mereka mempertanyakan keputusan yang diambil wasit pada laga itu.

Beberapa menyatakan bahwa ada kecurangan terhadap wakil Indonesia.

Merespon hal itu, BWF menyampaikan bahwa pihaknya sudah mendengar komentar dan komplain yang disampaikan.

"I cannot change the results but I am committed to bring this matter to the attention of a higher authority," tulis akun Instagram BWF.

"My objective is the same with all fans - to make badminton a better sport. I hope that this incident will not change your perception of what BWF is. We love sports, we love badminton, we love all players. Peace," pungkas BWF.

Detik-detik kontroversial di laga pamungkas Hongkong Open 2019 itu bisa dilihat mulai menit keempat video berikut ini: