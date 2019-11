Peringkat Liga 2 dan Hasil Klasemen Akhir Grup A Babak 8 Besar Liga 2 : Persiraja dan Sriwijaya Seri 

LIGA 2 - Empat klub penghuni grup A memainkan laga secara serentak dalam partai pamungkas grup A babak 8 besar Liga 2, Sabtu (16/11/2019).

Laga antara Persiraja Vs Sriwijaya FC dan Mitra Kukar Vs Persewar Waropen mulai kick off jam 15:30 WIB.

Dalam tempo 2x45 menit babak normal, hasil imbang menjadi hasil adil bagi dua pertandingan terakhir di grup A tersebut.

Persiraja Vs Sriwijaya berakhir dengan skor imbang 0-0.

Sementara itu, Mitra Kukar Vs Persewar Waropen berakhir dengan sama kuat 2-2.

Otomatis dengan hasil itu, Persiraja Aceh dan Sriwijaya FC menyudahi babak 8 besar Liga 2 2019 dengan sama-sama mengumpulkan 5 poin.

Persiraja bercokol di peringkat satu dan Sriwijaya di peringkat dua klasemen akhir grup A.

Hasil ini juga lantas mengantarkan Persiraja Aceh dan Sriwijaya FC ke babak empat besar nanti.

Dengan kata lain, tiket babak semifinal dari grup A resmi diborong habis oleh tim wakil Sumatra.

Satu wakil Sumatra lainnya, PSMS Medan, akan memainkan laga pamungkasnya di grup B pada Senin (18/11/2019) nanti.