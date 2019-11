Lapas Singkawang Gunakan IT Dalam Pelayanan ke Masyarakat

SINGKAWANG - Lembaga Pemasyaratan (Lapas) Singkawang Klas II B mulai berbenah dalam penggunaan teknologi Informasi, sehingga sistem pembinaan dan pelayanan di Lapas Singkawang menggunakan Information and Technology (IT) agar efektif dan efisien.⁣

“Sekarang semuanya menggunakan IT, jadi menggunakan data base pemasyarakatan agar lebih efektif,” kata Plt Kepala Lapas Singkawang, Syech Walid, Minggu (17/11/2019).

Pelayanan menggunakan sistem IT di Lapas Singkawang di antaranya pihak keluarga akan mengetahui kapan keluarganya akan bebas serta berapa banyak mendapatkan remisi.⁣

Semua terintegrasi dengan sistem IT termasuk program pembinaan pembebasan bersyarat yang menggunakan IT.

"Jadi saling terhubung dengan pusat dan unit pelaksanan di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Tidak hanya itu saja, ketika warga binaan yang berstatus tahanan yang mengikuti proses persidangan, juga dimudahkan dengan sistem IT.

"Mereka hanya menempelkan sidik jari, kemudian keluar data indentitas warga binaan, agar mempercepat proses,” jelas Walid.