Afgan Raih Penghargaan Artis Terfavorit VLive Awards V Heartbeat 2019 di Korea Selatan

Penyanyi tanah air Afgan Syahreza baru saja memberikan kabar bahagia lantaran meraih penghargaan bergengsi di Korea Selatan.

Ya, Afgan baru saja dinobatkan sebagai peraih penghargaan Favorite Artist Indonesia di VLive Awards V Heartbeat 2019.

"Thank you for this award!! I’m deeply grateful. I share this with all my fans. I love ya’ll!," tulisnya Sabtu (17/11/2019).

(Terima kasih atas penghargaan ini !! Saya sangat berterima kasih. Saya membagikan ini dengan semua penggemar saya. Aku cinta kalian semuanya!)

Ajang VLive Awards V Heartbeat 2019 sukses digelar di Gocheok Sky Dome, Seoul, Korea Selatan, Sabtu (16/11/2019).

Satu per satu penghargaan pun mulai dibagikan kepada sederet artis terpopuler di platform VLive.

Satu diantaranya adalah penyanyi asal Indonesia Afgan yang sukses mengantongi satu penghargaan di ajang tersebut.

Afgan memenangkan penghargaan Favorite Artist Indonesia di VLive Awards V Heartbeat 2019.

Pelantun Bukan Cinta Luar Biasa itu mengucapkan terima kasih kepada semua penggemarnya.