Prediksi Skor Persiraja Vs Sriwijaya 8 Besar Liga 2, Derbi Sumatera Penentuan Lolos Semifinal Liga 2

LIGA 2 - Berikut ini prediksi skor antara Persiraja Banda Aceh melawan Sriwijaya FC, Sabtu (16/11/2019) di sini.

Jika tidak ada perubahan jadwal, laga Sriwijaya FC Vs Persiraja akan tayang langsung di TV One.

Laga Persiraja Vs Sriwijaya akan mulai kick off jam 15:30 WIB dan bisa anda saksikan via live streaming di akhir artikel ini.

Sriwijaya FC akan melawan tim sesama Sumatera, Persiraja dalam laga terakhir babak perempat final Liga 2 di Stadion Gelora joko Samudro, Gresik.

Laga ini akan menentukan lolos atau tidaknya kedua klub ke babak semifinal.

Menjelang laga, pelatih Sriwijaya, Kas Hartadi, menjelaskan musuhnya nanti memiliki permainan cepat.

Dikutip tribunpontianak.co.id dari Sripoku.com, Kas mengatakan akan mengantisipasi tersebut.

"Persiraja pernah ketemu di penyisihan awal, ya Persiraja permainannya cepat-cepat. Jadi kita antisipasi permainan cepat ini," ujar Kas.

Selain itu, mengenai persiapan timnya, Kas mengarakan sudah mengevaluasi pertahanan dan lini serang.

"Yang pasti lini depan kita masih kurang kombinasi sehingga kurang finishingnya."