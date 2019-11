Jadwal Daud Yordan vs Michael Mokoena, Tinju Dunia Minggu 17 November Live di RCTI

Gelaran Tinju Dunia antara Daud Yordan vs Michael Mokoena sesuai jadwal digelar Minggu (17/11/2019).

Pertarungan tinju Daud Yordan vs Michael Mokoena digelar di Jatim Park 3, Kota Batu.

Perebutan gelar sabuk juara dunia kelas ringan super versi International Boxing Association (IBA) dan WBO Oriental ini akan tayang Live di RCTI mulai jam 12.30 WIB.

Selain Daud Yordan, petinju Indonesia lainnya seperti Ongen Saknosiwi juga dijadwalkan bertarung pada hari yang sama.

Ongen Saknosiwi akan menghadapi bertarung 12 ronde melawan Marco Demecillo dari Filipina meperebutkan sabuk juara dunia versi IBA di Kelas Bulu (Featherweight) 57,1 kg.

• Link Live Streaming RCTI Daud Yordan vs Michael Mokoena Tinju Dunia Minggu 17 November Pekan Ini

Selain dua partai utama itu, ada juga empat partai tambahan.

Di antaranya adalah partai tinju wanita Fety Rizqi asal Indonesia menghadapi Efasha Kamarudin asal Singapore.

Kemudian tiga partai tambahan antara Jack Amisa vs Hisar Mawar dikelas terbang junior, Ilham Loisa vs Amthony Pooche di kelas welter junior, dan Abdul Rachman vs Abdul Rauf Cobra di kelas Bantam.

Seluruh pertandingan akan digelar di Jatim Park 3 Kota Batu dan tayang di RCTI mulai jam 10.00 WIB.

Berikut ini link Live Streaming RCTI:

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4