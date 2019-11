Daud 'Cino' Yordan Tak Gentar Hadapi Kekuatan Pukulan Kiri Michael Mokoena

Petinju Indonesia, Daud Yordan menegaskan dirinya sangat percaya diri menghadapi pertarungan melawan petinju Afrika Selatan, Michael Mokoena.

“Saya sangat percaya diri. Saya telah menjalani pelatihan di Bali selama dua bulan. Mohon doanya agar saya dan Ongen berhasil mengharumkan nama Indonesia,” kata Daud Yordan, seperti dilansir Surya Malang.

Menghadapi Mokoena yang memiliki kekuatan di lengan kiri, Daud tidak gentar.

Ia mengaku sudah memiliki pengalaman untuk menghadapi petinju kidal.

“Gaya lawan kidal, bukan sesuatu yang baru karena memang hampir 10 kali melawan kidal, 8 kali menang KO. Saya punya pengalaman melawan kidal. Namun saya tidak menganggap remeh lawan,” tegasnya.

Dalam pagelaran nanti, Daud akan berusaha memperebutkan sabuk juara dunia kelas walter junior versi International Boxing Association (IBA) dan versi WBO Oriental dalam pertandingan 12 ronde.

Petinju berjuluk Cino itu akan menghadapi lawan cukup tangguh dari Afrika Selatan, Michael Mokoena.

Mokoena pernah berada dalam peringkat 50 besar petinju terbaik dunia.

Daud cukup percaya diri bisa memenangkan pertandingan dan meraih gelar juara dunia dalam tiga kelas berbeda.

Jika hal itu terjadi, maka Daud akan menjadi petinju ke-52 yang meraih gelar tiga gelar di kelas berbeda.

Selain dua partai utama, juga ada empat partai tambahan.

Di antaranya adalah partai tinju wanita Fety Rizqi asal Indonesia menghadapi Efasha Kamarudin asal Singapore.

Kemudian tiga partai tambahan antara Jack Amisa vs Hisar Mawar dikelas terbang junior, Ilham Loisa vs Amthony Pooche di kelas welter junior, dan Abdul Rachman vs Abdul Rauf Cobra di kelas Bantam.