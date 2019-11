Catat Penurunan Mingguan Terbesar 3 Tahun Terakhir Pekan Lalu, Ini Harga Emas Pagi Ini

Data Bloomberg pada Selasa (11/12) Pukul 09.02 WIB harga emas ke US$ 1.455,79 per ons troi atau stagnan dibandingkan harga penutupan kemarin yang berada pada US$ 1.455,86 per ons troi.

Sedangkan harga emas berjangka untuk pengiriman Desember 2019 di Commodity Exchange turun ke US$ 1.456,70 per ons troi dari harga sebelumnya US$ 1.457,10 per ons troi.

Kemarin, harga emas berjangka ini turun 0,03%.

Sedangkan harga emas spot turun 0,22%.

"Sebelum reli harga bulan Agustus, harga emas berada di sekitar US$ 1.380-US$ 1.440 sehingga saat ini harga berpeluang menuju level tersebut," kata Tai Wong, head of base and precious metals derivatives trading BMO kepada Reuters.

Harga emas turun meski investor cenderung berhati-hati menunggu kelanjutan negosiasi dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang tampaknya masih terganjal.

Presiden AS Donald Trump membantah laporan bahwa AS bersedia menarik tarif impor yang telah diterapkan.

Pekan lalu, emas mencatat penurunan harga 3,6% yang merupakan penurunan mingguan terbesar dalam tiga tahun terakhir.

"Emas menunggu perkembangan fundamental besar berikutnya," kata Jim Wyckoff, analis senior Kitco Metals kepada Reuters.

Wyckoff mengatakan, penurunan pasar saham bisa menopang pergerakan harga emas di tengah kerusuhan Hong Kong yang makin memburuk.

Wong menambahkan bahwa koreksi yang berpotensi tajam ini akan berlangsung dalam jangka pendek seperti Agustus lalu sebelum harga emas kembali reli. "Pasar telah bullish cukup lama sehingga investor yang tidak sabar akan melikuidasi aset," kata Wong.

