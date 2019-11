BPN Landak Sosialisasi PTSL di Desa Sebatih, Ini Pesan Kapolsek Sengah Temila

LANDAK - BPN Landak melaksanakan sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lamgsung (PTSL) di Dusun Kepayang, Desa Sebatih, Kecamatan Sengah Temila, pada Selasa (12/11/2019).

Dalam kegiatan PTSL tersebut dihadiri oleh Perwakilan Kantor BPN Landak Frans Saragih, Camat Sengah Temila Emilius SE MM, Kapolsek Sengah Temila Ipda Hengki Gunawan, Pj Kades Sebatih Pegin.

Para Kadus Se Desa Sebatih, Para Tokoh Adat, masyarakat dan Pemuda Desa Sebatih serta Para Calon Kepala Desa Sebatih.

Dalam sambutannya, Camat Sengah Temila Emilius SE MM mengatakan mari kita dukung program pemerintah untuk memberikan sertifikat tanah secara mudah kepada masyarakat.

• Keuskupan Agung Pontianak dan BPN Landak Ajak Masyarakat Miliki Surat Tanah

• Dengan Aplikasi Host to Host, Pembayaran BPHTB di BPN Landak Paling Lama 5 Menit

• BPN Landak Laksanakan Upacara HUT RI ke 73 Gunakan Pakai Adat, Tonton Videonya

"Saat ini sudah datang tim dari Kantor BPN Landak beserta vendor Pengukur Tanah, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sengah Temila," kata Camat.

Ketua Tim PTSL untuk Desa Sebatih dari kantor BPN Kabupaten Landak Frans Saragih menjelaskan, program PTSL ini adalah merupakan program Pemerintah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Desa Sebatih.

"Kami telah membawa tim pengukur tanah-tanah milik masyarakat, BPN akan membantu masyarakat dalam pembuatan sertifikat hak milik tanah masyarakat yang mudah dan bermanfaat," jelasnya.

Sementara itu Kapolsek Sengah Temila Ipda Hengki Gunawan menyampaikan bahwa program PTSL adalah program pemerintahan Presiden Jokowi.

Maka semua komponen masyarakat harus menyukseskannya.

"Tanah demi kesejahteraan masyarakat Indonesia harus benar-benar diwujudkan, manfaatkan secara baik program ini," harap Kapolsek.

Kapolsek juga menyingung mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan menyampaikan bahwa dasar hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berasal dari UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 43 thn 2014 tentang Pelaksanaan UU No 6 thn 2014 tentant Desa.

Sebagaimana diubah dengan PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan Pelaksanaan UU No 6 thn 2014 tentang Desa.

Sehingga Kapolsek menghimbau para Calon Kepala Desa Sebatih supaya jangan sampai melakukan kegiatan kampanye hitam serta menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar tidak membuat keributan yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pemilihan kepala desa nantinya khususnya di Desa Sebatih

"Warga sebatih harus bisa menjadi contoh bagi warga Desa lain bagaimana cara berdemokrasi dalam pemilihan yang aman damai, adil, jujur, dan bermartabat," ungkap Kapolsek.