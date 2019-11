SELAMAT! Claudia Emmanuela Santoso Akhirnya Menangkan 'The Voice of Germany' 2019

SELAMAT! Claudia Emmanuela Santoso Akhirnya Menangkan 'The Voice of Germany' 2019

Claudia Emmanuela Santoso akhirnya memenangkan ajang "The Voice of Germany" musim ke-9 Tahun 2019.

Claudia yang selalu tampil memukau dalam penampilannya memastikan diri untuk menjadi pemenang dalam ajang pencarian bakat bergengsi ini.

Remaja asal Cirebon Indonesian ini membawakan lagunya "I Have Nothing" dari Whitney Houston di babak final akhirnya memenangkan "The Voice of Germany" pada tahun 2019.

Babak final The Voice of Germany, disiarkan Prosieben Sat 1, Minggu tanggal 10 November pukul 08.00 CST atau waktu Indonesia, Senin (11/11/2019) dini hari pukul 02.00 WIB.

Dalam babak final ini juga dimeriahka oleh Dua Lipa.

Menggunakan gaun berwarna orange, Claudia tampil dengan suara merdu dan berhasil menghipnotis juri dan penonton.

Para juri dan penonton hingga memberikan standing ovation.

Bahkan Alice Merton harus turun dari kursi dan memeluk gadis asal Cirebon ini.

Performa luar biasa dan pada akhirnya semua orang tidak bisa berkata apa-apa dan tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan.

Ia berhasil mengalahkan lawan-lawannya Fidi Steinbeck, Freschta Akbarzada, Erwin Kintop dan Lucas Rieger.

Dari tahap Blind Auditions, Claudia Emmanuela Santoso telah mengilhami pelatih Mark Forster, Alice Merton, Sido dan Rea Garvey.

Semua orang ingin memiliki mereka di tim mereka, akhirnya dia memilihAlice.