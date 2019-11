Pertamina Kembali Menggelar Anugerah Jurnalistik Pertamina Berikut Kategori dan Jadwalnya

Pertamina Kembali Menggelar Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) Berikut Kategori dan Jadwalnya

PONTIANAK - PT Pertamina (Persero) kembali mengundang para jurnalis untuk berpartisipasi dalam Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2019.

Untuk Batas waktu pengumpulan karya hingga 15 November 2019 dan Pertamina sudah menyiapkan hadiah uang tunai serta kursus singkat di luar negeri bagi pemenang terbaik.

Adapun tema yang diangkat dalam Anugerah Jurnalistik Pertamina 2019 adalah "Move On Energi Untuk Indonesia Yang Lebih Baik".

• Beratnya Perjuangan Warga Pedalaman Ambalau, Jika Kemarau Dorong Perahu dan Tidur di Pinggir Sungai

• Implementasikan Pancasila, DPC PDI-P Kubu Raya Gelar 2 Pertandingan Peringati Sumpah Pemuda

Lomba ini digelar sebagai bentuk apresiasi bagi jurnalis terbaik bangsa dan tentunya Pertamina akan menunggu karya terbaik dengan tema “MOVE ON” seputar Pemanfaatan dan Pengembangan Energi untuk Indonesia yang lebih baik.

Adapun Kategori Karya Jurnalistik sebagai berikut :

1.Kategori Hard News Media Cetak

2. Kategori Feature Media Cetak

3. Kategori Media Online/siber

4. Kategori Feature Radio

5. Kategori Feature Televisi

6. Kategori Foto Essay

7. Kategori Foto Pilihan Juri

8.Kategori Publikasi Olahraga Pertamina

9. Kategori Publikasi CSR

10. Kategori Best of The Best

Adapun persyaratan yang perlu kalian siapkan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di media massa nasional atau lokal, di Jakarta atau di daerah, baik media cetak, online,radio, atau televisi.

2. Karya jurnalistik yang diikutkan dalam lomba ini adalah karya jurnalistik berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

• Kemenag Ketapang Gelar Pekan Olahraga Menyongsong HAB ke-74 Tahun 2020