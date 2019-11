Liverpool vs Manchester City: Pep Guardiola Ngamuk Akibat Ulah Wasit, 'Thank You So Much'

Pelatih Manchester City, Pep Guardiola mengungkapkan kekesalannya setelah laga Liverpool vs Manchester City, Minggu (10/11/2019).

Pada laga itu, Manchester City menderita kekalahan 1-3 di markas Liverpool, Stadion Anfield.

Bukan cuma kecewa dengan hasil akhir, Pep Guardiola juga dibuat murka oleh keputusan wasit Mike Riley.

Ada dua kali momen ketika pengadil lapangan tidak memberikan penalti kepada The Citizens setelah bek The Reds, Alexander-Arnold, melakukan handball di dalam area terlang.

Pep merasa dua insiden tersebut seharusnya berbuah penalti buat tim tamu.

Alhasil, ia mengamuk dan memaki-maki wasit.

Hahaha Pep shakes the referee's hand and says "THANK YOU SO MUCH!!" pic.twitter.com/88kpKcw21y