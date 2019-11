BLACKPINK Borong Penghargaan di E! People's Choice Awards 2019, Ini Kategorinya! 

Tak tanggung-tanggung, BLACKPINK berhasil menyingkirkan nama-nama besar di industri musik dunia.

Sebut saja, Jonas Brothers, 5 Seconds Of Summer, The Chainsmokers, Imagine Dragons, dan bahkan BTS untuk kategori The Group of 2019.

ementara untuk kategori Music Video 2019, Video klip " Kill This Love" dari BlackPink mengalahkan video klip dari Ariana Grande '7 Rings', Billie Eilish dengan 'Bad Guy", Shawn Mendes dan Camila Cabello dengan 'Senorita".

Selain itu, "Kill This Love" juga berhasil menyingkirkan video klip "Boy With Luv" milik BTS, "ME!" milik Taylor Swift feat Brendon Urie of Panic!At The Disco, "Dancing With A Stranger" dari Sam Smith dan Normani, serta "Con Calma" dari Daddy Yankee dan Snow.

Girlband beranggotakan, Lisa, Rose, Jennie dan Jisoo ini juga meraih penghargaan untuk kategori Concert Tour of 2019 dengan tur "BlackPink 2019 World".