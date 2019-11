LIRIK Lagu dan Terjemahan 'Goodbye' Claudia Emmanuela Santoso feat Alice Merton di The Voice Jerman

LIRIK Lagu dan Terjemahan 'Goodbye' Claudia Emmanuela Santoso feat Alice Merton di The Voice Jerman

Claudia Emmanuela Santoso akan membawakan lagu Alice Merton berjudul "Goodbye" pada babak The Voice of Germany 2019 Minggu (10/11/2019) malam.

Babak final The Voice of Germany, disiarkan Prosieben Sat 1, Minggu tanggal 10 November pukul 08.00 CST. Atau waktu Indonesia, Senin dini hari pukul 02.00 WIB

Pada babak final, Claudia Emmanuela Santoso akan menghadapi pesaingnya Erwin Kintop, Fidi Steinbeck, Freschta Akbarzada dan Lucas Rieger.

Kelimanya dalam babak Final juga menampilkan singel mereka, yang telah yang sebelumnya telah melakukan perekaman bersama dengan pelatih mereka.

• FINAL The Voice of Germany, Claudia Emmanuela Santoso Rilis Single Goodbye feat Alice Merton

• Claudia Emmanuela Santoso Melaju ke Final The Voice of Germany 2019 ! Baim Wong: Woooooww Proudd !

• Selamat! Claudia Emmanuela Santoso ke Final The Voice Jerman, Menghipnotis Bawakan Listen Beyonce

Di single 'Goodbye' Claudia gaun panjang di aula dan bernyanyi dengan suara merdunya penuh semangat.

Tentang apa yang dirasakan Claudia ketika dia mendengar lagunya sendiri sekarang, dia mengaku senang dan bangga dapat membawakan lagu Alice Merton.

"Aku sangat bangga pada diriku sendiri dan juga terhadap Alice, aku sangat senang dengan lagunya."ujarnya dilansir dari laman The Voice of Germany

Tak hanya itu, Claudia melalui akun instagramnya @audi_emmanuela sebelumnya juga mengumumkan singlenya dapat didengarkan secara streaming di semua platform musik, Minggu (10/11/2019).

"Stream my single „Goodbye“ (featuring @alicemerton) on all music platform 10.11.2019,"tulisnya.