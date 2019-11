Baksos Xing Fu, Bantu Pasien Kanker & Tumor Usus Hingga Komplikasi dan Penyumbatan Otot Jantung

PONTIANAK - Komunitas Insan Bahagia (Xing Fu) fokus kegiatan Bakti Sosial (Baksos) membantu pasien kurang mampu. Kegiatan Baksos Xing Fu dilakukan setiap pekan.

Pada Sabtu, 9 November 2019 tim Baksos ngumpul sambil ngopi di warkop Ali Merapi. Didampingi ketua Bapak Yap Cie Hun dan Wakil Ketua Bapak Phang Song Meng beserta timsos kembali melaksanakan rutinitas yaitu memberikan KASIH.

Uluran Kasih pekan ini diberikan kepada Bapak Poniman (46 th) di Gg. Teluk Betung 1 no 88, yang menderita kanker usus.

Penyerahan Bantuan kepada orang tua dari Preli Vernia, pasien tumor usus yang dirawat di rumah persinggahan RSUD dr Soedarso pada Sabtu (9/11) (TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA)

Bantuan diserahkan bersama oleh Bek Meng Kok, Lie Hui Huang, Lu Tju, Lim Ju Phing, Anna, Liu Santi, Imelda B C, Lo Heng Cui, Lim Hak Kuang, Siau Pheng Hau, Handoko Salim, Ny Liauw Sui Teng, Lim Ek An, Phang Song Meng, Gouw Cheng Siok, Yenny Susanti, Susan Tjin, Okta Feriano, Ng Tiak Tong, Lim Bun Kiat, Ng Hong Cu dan Liu Jam Siat.

Bantuan ini merupakan rekomendasi dari Okta Feriano. Pasien lain yang mendapatkan uluran kasih pekan ini adalah Preli Vernia (1,6 th) menderita tumor usus, pasien dari desa Ketungau, kab. Sintang, yang dirawat di rumah persinggahan RSUD dr Soedarso.

Bantuan diterima oleh kedua orangtuanya dan diserahkan bersama oleh Ng Tiak Tong, Phang Song Meng, Imelda B C, Ny Liauw Sui Teng, Lim Weng Khun, Lie Hui Suan, Lim Ek An, Susan Tjin, Gouw Cheng Siok dan Yenny Susanti. Bantuan ini merupaka rekomendasi dari Imelda B. C.

Selain itu, bantuan juga diberikan kepada Ibu Tjung Tjiu Kie (66 th) di ruang ICCU RS Antonius, menderita penyumbatan otot jantung, flek di paru-paru.

Bantuan diterima oleh anaknya (Tjung Su Fat) dan diserahkan bersama oleh Siau Pheng Hau, Lim Ek An, Ng Tiak Tong, Okta Feriano dan Handoko Salim. Bantuan ini merupakan rekomendasi dari Ng Tiak Tong.

Penyerahan Bantuan kepada Yosep T, suami Paulina Pasien yang komplikasi dan kritis di RSU St Antonius pada Rabu (6/11) (TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA)

Sebelumnya pada Rabu, 6 November 2019 bantuan juga dilakukan. Setelah mendapat informasi dari Lim Hak Kwang bahwa Paulina (35 th) berasal dari kampung Mariangin, Sandai menderita penyakit komplikasi dan sekarang dalam keadaan kritis, dirawat di RSU Antonius yang sangat membutuhkan bantuan karena dari keluarga yang kurang mampu.

Setelah mendapat berita ini, ketua Xing Fu Bapak Yap Cie Hun langsung mengajak beberapa teman yang kebetulan lagi ngopi di warkop Ali menuju ke rumah sakit, belum sempat bantuan diserahkan, ternyata pasien sudah sekarat dan tidak tertolong lagi.

Akhirnya Xing Fu membantu menyelesaikan sisa biaya rumah sakit. Bantuan diterima oleh Yosep T, suami Paulina dan diserahkan bersama oleh Lim Ju Phing, Lie Hui Huang, Gouw Cheng Siok, Lim Weng Khun dan Tio Siak Pheng.