Akun Instagram Luna Maya Diretas Hacker Turki, Pelaku Sempat Live IG hingga Unggah Video Aneh 

Instagram milik Luna Maya digunakan oleh orang tak dikenal dan diduga telah diretas oleh seorang hacker.

Akun Instagram milik mantan kekasih Ariel Noah itu diduga telah diretas oleh seseorang dari Turki.

Peretas sempat mengganti nama akun menjadi MORPHUX WMA dan Neslim Güngen.

Selain itu ia juga mengganti foto profil dan sempat melakukan live streaming.

instagram @lunamaya Akun Instagram Luna Maya dihack

Melansir dari Instagram Luna Maya yang telah diretas pada Minggu (10/11/2019), pelaku tak hanya mengotak-atik Biodata, nama dan foto Luna Maya.

Peretas diketahui membuat Insta Story hingga mengunggah sebuah video aneh.

Video aneh tersebut menuliskan akun telah dihack oleh WMA CLUB.

"Account hacked by WMA Club, you will see the power of the Turkish nation," tulis peretas tersebut di Instagram Luna Maya.

instagram @lunamaya Unggahan video aneh dari peretas akun Luna Maya.

Hingga kini belum ada keterangan secara langsung dari Luna Maya.

Namun dalam unggahan video tersebut, Netizen memberikan komentar dan keterangan bahwa akun Luna Maya dihack dan disalahgunakan.