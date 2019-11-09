BCA Fair 2019
FOTO: Penampilan Fashion Show Anak di Event BCA Fair 2019
Penampilan peserta fashion show anak dalam event BCA Fair 2019 yang digelar di BCA Kubu Raya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Penampilan peserta fashion show anak dalam event BCA Fair 2019 yang digelar di BCA Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (9/11/2019).
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Penampilan peserta fashion show anak dalam event BCA Fair 2019 yang digelar di BCA Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (9/11/2019).
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Penampilan peserta fashion show anak dalam event BCA Fair 2019 yang digelar di BCA Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (9/11/2019).
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Penampilan peserta fashion show anak dalam event BCA Fair 2019 yang digelar di BCA Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (9/11/2019).
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Penampilan peserta fashion show anak dalam event BCA Fair 2019 yang digelar di BCA Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (9/11/2019).
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Penulis: Anesh Viduka
Editor: Jamadin
Sumber: Tribun Pontianak