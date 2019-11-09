BCA Fair 2019

FOTO: Penampilan Fashion Show Anak di Event BCA Fair 2019

Penampilan peserta fashion show anak dalam event BCA Fair 2019 yang digelar di BCA Kubu Raya

FOTO: Penampilan Fashion Show Anak di Event BCA Fair 2019 - anak-dalamevent-bca.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Penampilan peserta fashion show anak dalam event BCA Fair 2019 yang digelar di BCA Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (9/11/2019).
FOTO: Penampilan Fashion Show Anak di Event BCA Fair 2019 - anak-fashhion-bca.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Penampilan peserta fashion show anak dalam event BCA Fair 2019 yang digelar di BCA Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (9/11/2019).
FOTO: Penampilan Fashion Show Anak di Event BCA Fair 2019 - fashion-anak-bca-2.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Penampilan peserta fashion show anak dalam event BCA Fair 2019 yang digelar di BCA Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (9/11/2019).
FOTO: Penampilan Fashion Show Anak di Event BCA Fair 2019 - fashion-anak-bca-1.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Penampilan peserta fashion show anak dalam event BCA Fair 2019 yang digelar di BCA Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (9/11/2019).
FOTO: Penampilan Fashion Show Anak di Event BCA Fair 2019 - fashion-shwo-bca.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Penampilan peserta fashion show anak dalam event BCA Fair 2019 yang digelar di BCA Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (9/11/2019).

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Tags
fashion show
BCA Kubu RAYA
BCA FAIR
Berita Terkait :#BCA Fair 2019
Penulis: Anesh Viduka
Editor: Jamadin
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