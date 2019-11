Live Streaming Arema FC Vs Madura United Liga 1, Live Streaming Indosiar Andalkan Konate & Kayame

LIGA 1 - Cek link live streaming, prediksi line up susunan pemain dan head to head Arema FC Vs Madura United pada pekan 27 Shoppe Liga 1 2019, Jumat (08/11/2019) jam 15:30 WIB.

Laga ini akan disiarkan langsung di Indosiar dari Stadion Kanjuruhan, Malang.

Pertemuan dua tim asal Jawa Timur akan menjadi pertandingan penutup pekan ke-27 Liga 1 2019.

Arema FC yang akan bertindak sebagai tuan rumah, tentu memiliki target meraih tiga angka di pertandingan ini.

Kemenangan akan mendongkrak posisi mereka ke posisi 5 klasemen.

Namun di pertandingan penting ini, Singo Edan mengalami beberapa masalah baik teknis maupun non-teknis.

Dari segi teknis, Arema FC tidak akan diperkuat sejumlah pemain kunci seperti Sylvano Comvaluis dan Dedik Setiawan.

Namun, Milo tak ambil pusing dengan kabar soal pengobatan yang kini ditempuh Sylvano Comvalius di Belanda.

Menurut Milo pihaknya tak tahu menahu terkait pertimbangan serta keputusan yang ditempuh Comvalius untuk memilih berobat di sana.

Baginya yang terpenting saat ini ialah dirinya menyiapkan tim sebaik mungkin untuk bisa mengalahkan Madura United.