Terima Kunjungan Menteri Perdagangan AS, Menko Airlangga Dorong Kerjasama Perdagangan & Investasi

Terima Kunjungan Menteri Perdagangan AS, Menko Airlangga Dorong Momentum Tingkatkan Kerjasama Perdagangan & Investasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Wilbur Ross dan delegasinya hari Rabu (6/11) di Gedung Ali Wardhana Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi antar kedua negara.

Kunjungan Mendag AS ke Jakarta tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan ke kawasan Asia Tenggara, antara lain ke Thailand dan Vietnam.

Dalam kunjungannya ke Kemenko Perekonomian, Secretary Ross didampingi oleh 24 orang pejabat pemerintahan AS dan Kedutaan Besar AS di Jakarta, serta 25 orang delegasi pebisnis AS yang bergerak pada berbagai sektor antara lain energi, teknik, konstruksi, dan teknologi informasi.

Dalam bidang ekonomi, AS berkepentingan menyelesaikan sejumlah hambatan perdagangan seperti persyaratan kandungan lokal minimum dan berbagai peraturan lain yang dianggap membatasi ruang gerak industri dan bisnis perusahaan AS di nusantara.

AS pun menawarkan partisipasi dalam pembangunan infrastruktur, pekerjaan umum, energi dan sektor lainnya melalui kerja sama dengan pihak swasta dan BUMN.

“Kami sangat menghargai kunjungan Anda bersama para delegasi, karena hal ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi untuk memperbesar (nilai) perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan mitra dagang kami, salah satunya yaitu AS,” kata Menko Airlangga.

Tahun ini, lanjut Menko Airlangga, menandai 70 tahun hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan AS.