SINOPSIS Film 'Doctor Sleep' Sekuel 'dari The Shining', Diangkat dari Novel Horor Stephen King

Doctor Sleep adalah film horor Amerika tahun 2019 berdasarkan novel 2013 dengan nama yang sama oleh Stephen King, yang merupakan sekuel novel King's 1977 The Shining.

Meski jeda yang sangat lama untuk sebuah sekuel film tak membuat daya tarik film Doctor Sleep menghilang.

Meskipun film ini merupakan sekuel, rasanya tak masalah jika belum menonton The Shining (1980), film pendahulu Doctor Sleep.

Film Doctor Sleep diadaptasi dari novel karya Stephen King berjudul sama.

Film ini dimulai dengan kilas balik ke masa kecil Danny Torrance (Ewan McGregor).

Film Doctor Sleep (imdb.com)

Danny kecil menjalani masa yang menyeramkan di Hotel Overlook.

Danny berhasil menyembunyikan 'the shining' dalam dirinya.

Dia tumbuh menjadi pria pemabuk sampai akhirnya memutuskan pindah ke kota kecil dan bertemu dengan Billy Freeman (Cliff Curtis).

Kehidupan tenang Dan terusik ketika tiba-tiba muncul anak kecil dengan kemampuan serupa dirinya mencoba berkomunikasi dari jarak jauh.