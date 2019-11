Membanggakan! Patung Lilin Agnez Mo Akan Dipajang di Madame Tussauds Singapura

Penyanyi sekaligus aktris tanah air Agnez Mo akan menjadi selebriti Indonesia pertama yang akan bergabung dengan bintang-bintang di Madame Tussauds Singapore.

Ya, patung lilin Agnez Mo akan dipajang di Madame Tussauds, Singapura.

Agnez akan menjadi selebriti Indonesia pertama yang akan dibuatkan patung lilin di museum tersebut.

Pihak Madame Tussauds menjelaskan, pemilihan Agnez Mo karena penyanyi 33 tahun itu memiliki segudang prestasi.

Bahkan Agnez disebut sebagai artis Indonesia yang paling banyak mendapat penghargaan, yakni sebanyak 170 penghargaan.

Agnez Mo (Kolase/Instagram (agnezmo))

Dengan demikian ia akan bergabung dengan barisan wajah-wajah terkenal di objek wisata terkenal di dunia dan akan menjadi bintang Indonesia pertama yang diabadikan di Madame Tussauds Singapura.

"Saya sangat senang ketika mendengar berita itu dan merasa terhormat untuk dimasukkan. Masa depan saya di Singapura akan menunjukkan tampilan ikon yang berbeda, di mana para tamu dapat menciptakan kembali penampilan saya. Hanya di Madame Tussauds!" kata Mo dilansir dari asiaone.com.

Pihak Madame Tussauds juga sudah mengumumkannya ke publik melalui akun @mtssingapore

"@agnezmo will be immortalised in Madame Tussauds Singapore! YES YOU READ THAT RIGHT!!! (emoji) We kid you not (emoji)