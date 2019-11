Citizen Reporter

Kabid Diklat Dema FEBI

Siti Maulida

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak Sukses Gelar Festival FEBI

PONTIANAK - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak baru saja melaksanakan kegiatan akbar, pertama kali yaitu Festival FEBI, setelah sebelumnya ada kegiatan FEGAS (Festival Gaya Syariah) ketika masih bergabung dengan Fakultas Syariah.

Kali ini FEBI mulai merintis kembali agenda besar tersebut dengan nuansa yang berbeda. (4/11/2019).

Festival FEBI ini dibagi menjadi tiga agenda, yaitu Stadium General yang mengundang Tuan Guru Bajang selaku ketua OIAA Cabang Indonesia dan mantan Gubernur NTB, serta Dr. Misnen Dosen UIN Sunan Kalijaga.

Stadium General ini bertema Pasar Syariah Peluang dan Tantangan, yang didalamnya terdapat sub pembahasan tentang Distrupsi Generasi Quran di Era Millenial, Tantangan dan Perkembangan Peluang Pasar di Era Reolusi Industri 4.0 dan Prospek UMKM dan Perkembangan Pasar Syariah di Indonesia.

Agenda kedua adalah temu kangen Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan tema “From FEBI with Love, Build a Future for Better life yang diikuti oleh alumni FEBI angkatan 1997 sampai 2015, dan terdiri dari program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Temu alumni ini bertujuan untuk mempererat sinergitas dan silaturahim antar alumni.

Selanjutnya dari Festival FEBI ini adalah Gebyar Seni Pentas Minat dan Bakat, yang di dalamnya disajikan berbagai macam perlombaan seperti perlombaan Stand Up Comedy, Lomba Busana Daerah serta Cipta Karya Puisi yang diikuti oleh Sulurh SMA se Kota Pontianak, terdapat juga ajang pemilihan Duta Duti FEBI tahun 2019.

Agenda ini berjalan lancar selama tiga hari, berlangsung pada tanggal 1 sampai 3 November 2019.

Dalam acara Fesival ini dihadiri oleh perwakilan Wali Kota Pontianak, dan dibuka oleh Wakil Rektor 1 Dr. Firdaus Ahmad.

Terpilih menjadi duta FEBI 2019 adalah Andika Wahyu Ramadha perwakilan dari Program Studi Perbankan Syariah. Penutupan Festival ini dihadiri oleh Rektor IAIN Pontianak Dr.Syarif, M.A. Dekan FEBI IAIN Pontianak yaitu Dr.Fachrurrazi, M.M berharap agenda ini dapat memberi efek posistif, dan dapat menjadikan wadah mahasiswa dan siswa/siswi untuk mengembangkan minat dan bakatnya.