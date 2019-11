Jadwal MotoGP 2020 dan Daftar Baru Pembalap MotoGP 2020: MotoGP Finlandia Kembali Setelah 38 Tahun 

Jadwal sementara MotoGP 2020 sudah diumumkan secara resmi di laman MotoGP.com.

Berdasarkan jadwal sementara MotoGP 2020 yang ada, terjadi penambahan lokasi race dibanding tahun 2019.

MotoGP Finlandia masuk lagi dalam daftar sementara Jadwal MotoGP 2020 setelah sempat berhenti lebih kurang 38 tahun.

Finlandia tak ikut serta menjadi tempat penyelenggaraan MotoGP sejak 1982.

Jika MotoGP Finlandia benar masuk dalam Jadwal MotoGP 2020 , musim depan akan menjadi musim terpanjang sebab ada sedikitnya 20 balapan.

Akan ada perubahan pada Jadwal MotoGP 2020, MotoGP Thailand yang memulai debutnya pada tahun 2019, dialihkan ke jadwal kedua MotoGP atau dua minggu setelah balapan pertama di Qatar.

Ini Jadwal Sementara MotoGP 2019 dan Tes Pramusim 2020:

08/03 Qatar* Losail International Circuit 22/03 Thailand Chang International Circuit 05/04 Americas Circuit of the Americas 19/04 Republica Argentina Termas de Rio Hondo 03/05 Spain Circuito de Jerez – Ángel Nieto 17/05 France Le Mans 31/05 Italy Autodromo del Mugello 07/06 Catalunya Barcelona - Catalunya 21/06 Germany Sachsenring 28/06 Netherlands TT Circuit Assen 12/07 Finland** KymiRing 09/08 Czech Republic*** Automotodrom Brno 16/08 Austria Red Bull Ring-Spielberg 30/08 Great Britain Silverstone 13/09 San Marino & Riviera di Rimini MWC Marco Simoncelli 04/10 Aragón MotorLand Aragón 18/10 Japan Twin Ring Motegi 25/10 Australia Philip Island 01/11 Malaysia Sepang International Circuit 15/11 Comunitat Valenciana Comunitat Valenciana-Ricardo Tormo

* Evening

** Subject to FIM Homologation

*** Subject to the Contract

2020 pre-season and in-season Tests:

19-20 November 2019 Valencia Comunitat Valenciana-Ricardo Tormo

25-26 November 2019 Jerez Circuito de Jerez – Angel Nieto

02-04 February 2020 Sepang Shakedown Sepang International Circuit

07-09 February 2020 Sepang Sepang International Circuit

22-24 February 2020 Qatar Losail International Circuit

04 May 2020 Jerez Circuito de Jerez – Angel Nieto

08 June 2 020 BarcelonaCircuit de Barcelona-Catalunya

15-16 June 2020 Finland KymiRing

15-16 September 2020 Misano Misano World Circuit Marco Simoncelli