iKON Guncang Panggung GudFest 2019 Jakarta, Tanpa Hanbin hingga iKONIC Tak Mau Pergi

Boyband asal Korea iKON akhirnya sukses mengguncang panggung GudFest 2019 di Helipad Parking Ground GBK Senayan, Jakarta, Sabtu (2/11/2019) malam.

Boynband ini akhirnya tampil lagi di Jakarta setelah setahun berlalu.

Sebelumnya mereka mengadakan tur konser dan beraksi sebagai salah satu penampil dalam penutupan Asian Games 2018 lalu.

Namun, penampilan mereka di panggung GudFest 2019 di Helipad Parking Ground GBK Senayan, Jakarta, Sabtu (2/11/2019) malam terasa berbeda.

iKON yang sebelumnya beranggotakan tujuh member, hadir tanpa Kim Hanbin atau B.I, leader mereka yang hengkang beberapa bulan lalu karena terjerat kasus dugaan narkoba.

"Jakarta, kami habis konser tahun lalu, kami sangat senang bisa kembali. Terima kasih sudah mengundang kami," kata Jinhwan "iKON" di sela aksi mereka.

Bobby menimpali bahwa Jakarta selalu berhasil membuatnya bersemangat dan berterima kasih kepada para iKONIC karen sampai saat ini tetap peduli.

"Ini sudah setahun kami ke Jakarta. Jakarta, always give me energy, thank you so much. Thank you for your worries and everything (Jakarta selalu beri saya emergi, terima kasih banyak. Terima kasih atas kepedulian kalian dan segalanya)," ujar Bobby kepada ratusan penonton di depan panggung.

Sorakan demi sorakan para iKONIC tak henti-hentinya terdengar tiap kali Bobby dan kawan-kawan menyapa.