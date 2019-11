'I Live Alone' Puncaki Deretan Variety Show Korea Terpopuler Bulan November Ini, Favoritmu Mana?

Institut Penelitian Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi brand bulan ini untuk berbagai acara!

Peringkat ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, interaksi, liputan media, kesadaran masyarakat, dan indeks pemirsa dari 50 program variety populer, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 2 Oktober hingga 2 November.

"I Live Alone" MBC melanjutkan pemberitaannya di daftar teratas bulan ini, menikmati sedikit peningkatan 3,24 persen dalam indeks reputasi brandnya dengan skor total 11.847.922.

Frase berpangkat tinggi dalam analisis kata kunci acara ini termasuk "Park Na Rae," "Han Hye Yeon," dan "Kyung Soo Jin," sementara istilah terkait dengan peringkat tertinggi termasuk "unik," "mengungkapkan," dan "selamat datang."

"Ask Us Anything" JTBC naik ke tempat kedua dengan indeks reputasi brand 11.533.514 untuk bulan ini, menandai kenaikan skor 40,40 persen sejak Oktober.

Akhirnya, “Wife's's Taste” SBS berhasil mempertahankan posisinya di tempat ketiga dengan indeks reputasi brand sebesar 7.538.383 untuk bulan tersebut.

Dilansir dari Soompi, inilah daftar 20 besar Variety Show terpopuler bulan ini!

"Live Alone” “Ask Us Anything” “Wife’s Taste” “My Ugly Duckling” “Radio Star” “The Return of Superman” “Same Bed, Different Dreams” “Please Take Care of My Refrigerator” “Running Man” “How Do You Play?” “Laborhood on Hire” “New Journey to the West” “The King of Mask Singer” “Mr. House Husband” “Immortal Songs” “Law of the Jungle” “Carefree Travelers” “Three Meals a Day” “Burning Youth” “Begin Again”

Deretan Variety Show Korea Terpopuler Bulan November

Program "I Live Alone" juga sekaligus mempertahankan capaian dibulan sebelumnya, Oktober 2019.

Peringkat ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, interaksi, liputan media, kesadaran masyarakat, dan indeks pemirsa dari 50 program varietas populer, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 10 Agustus hingga 11 September.

MBC "I Live Alone" melanjutkan pemerintahannya di daftar teratas bulan ini, menikmati kenaikan kecil 4,55 persen dalam indeks reputasi mereknya dengan total skor 11,475.642.

Frase berpangkat tinggi dalam analisis kata kunci acara tersebut termasuk "Hwasa," "Kian 84," dan "Henry," sementara istilah terkait dengan peringkat tertinggi termasuk "menyenangkan," "memainkan peran aktif," dan "tertawa."

Acara baru TVN "Laborhood on Hire" naik ke tempat kedua di peringkat dengan indeks reputasi merek 8.598.378, sementara SBS "Wife "'s Taste" berada di tempat ketiga dengan skor total 8.254.183 untuk Oktober.

Daftar 20 besar Variety Show terpopuler bulan Oktober 2019: