Della Dartyan Love for Sale

Love for Sale 2, Berikut Sinopsis Kisah Percintaan The Most Horror Love Story

PONTIANAK - Tayang perdana pada hari Kamis (31/10), Film Love for Sale 2 ini disutradarai oleh Andibachtiar Yusuf.

Dalam film ini, Andibachtiar memberikan kesan The Most Horror Love Story.

Sama seperti film awalnya, sosok Arini kembali akan diperankan oleh Della Dartyan.

Berbeda dengan kisah sebelumnya, dalam sekuelnya kali ini Arini akan meneror seorang pria baru bernama Indra Tauhid alias Ican yang diperankan oleh Adipati Dolken.

Baca: ZODIAK Minggu ini: Perlu Intuisi dalam Hatimu Taurus, Lebih Baik Terbuka dalam Berkomunikasi Virgo

Ican digambarkan sebagai pria yang dianggap sudah cukup umur untuk menikah, namun belum juga menemukan pasangan hidup.

Film ini tidak hanya berkisah tentang cinta kepada pasangan, tetapi juga cinta kepada keluarga.

Berikut sinopsisnya:

Ros memiliki harapan untuk melihat ketiga anaknya hidup layak dan bahagia.

Namun, anak-anaknya masih belum mampu mengabulkan apa yang menjadi kemauan Ros.