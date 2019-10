LIVE SCORE Liga 3 Indonesia Sedang LIVE PS UNI Vs Perkesit Cianjur dan PS Amdesta Vs Sukabumi FC.

LIGA 3 - Liga 3 Indonesia 2019 menghelat empat pertandingan di tempat berbeda sepanjang, Kamis (31/10/2019) siang WIB.

Tiga pertandingan saat ini sedang berlangsung yakni, PS UNI Vs Perkesit Cianjur, PS Amdesta Vs Sukabumi FC dan PS Pemuda Jaya Vs Jakarta Timur FC.

Satu jam berikutnya, ada Villa 2000 B Vs Pro Direct.

Ketahui skor langsung atau live score Liga 3 Indonesia di bagian akhir artikel ini.

Jadwal Liga 3 Indonesia 2019, Kamis (31/10/2019):

* PS UNI Vs Perkesit Cianjur

* PS Amdesta Vs Sukabumi FC

* PS Pemuda Jaya Vs Jakarta Timur FC

* Villa 2000 B Vs Pro Direct