VIDEO: Insiden Terbangnya Atap Seng, Danlanud Supadio Sebut Helikopter Latihan Pendaratan Darurat

PONTIANAK- Warga Pontianak Utara pada Kamis (28/10/2019) sore sempat digegerkan dengan sebuah helikopter yang terbang rendah.

Kejadian ini mengakibatkan atap seng beberapa rumah warga beterbangan akibat kuatnya terpaan angin dari baling-baling helikopter tersebut.

Beruntung pada saat itu tidak ada korban jiwa ataupun korban luka akibat seng seng yang terbang berpindah dari tempatnya.

Terkait hal tersebut, Danlanud Supadio Pontianak Marsekal Pertama TNI Palito Sitorus menjelaskan bahwa helikopter yang terbang rendah dan menyebabkan atap rumah warga beterbangan di wilayah Pontianak Utara pada Senin (28/10/2019) merupakan helikopter yang sedang melakukan latihan mendarat darurat.

Ia mengungkapkan bahwa Latihan mendarat darurat itu telah sering dilakukan untuk mempersiapkan bilamana terjadi hal hal tak diinginkan didalam pesawat/ helikopter.

Hal ini di ungkapkannya saat di temui awak media di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Rabu (30/10/2019)

"Itu kemarin sedang melakukan latihan pendaratan Darurat, Itu adalah salah satu latihan yang dibutuhkan untuk melihat tempat pendaratan darurat. kebetulan kemarin, pada saat itu ada tempat yang ditemukan oleh pilot untuk melakukan pendaratan darurat, namun saat mau take off lagi, kalau take off inikan memang tekanan putaran baling baling inikan besar, jadi itu membuat ada beberapa seng rumah penduduk itu terangkat memang, tapi intinya kemarin kita sudah langsung mengganti, menindaklanjuti," katanya.

"intinya kita sudah melakukan sesuai prosedur, dan itu Memang latihan yang sering dilakukan, hanya kebetulan kemarin dekat rumah penduduk aja, itu sering kita lakukan, hampir setiap hari kita lakukan, O itu disitu ada lapangan, coba kita mendarat darurat, kan suatu saat kalau ada sesuatu didalam pesawat Itukan kita akan melakukan pendaratan darurat, itu aja intinya, dan kemarin kita sudah selesaikan dengan penduduk disana dan penduduk juga berterima kasih, sudah di lakukan perbaikan," jelasnya.

Bagaimana selengkapnya, saksikan cuplikan video di atas. (*)

