Ungkapan Manis Untuk Maia Estianty, Irwan Mussry Ungkap Keputusannya Menikahi Mantan Ahmad Dhani

Sempat menutup momen-momen pernikahannya di awal, kini pasangan suami istri Maia Estianty dan Irwan Mussry blak-blakan saling memberikan pujian romantis.

Maia Estianty dan Irwan Mussry tengah merayakan satu tahun pernikahannya.

Maia dan Irwan resmi menjadi pasangan suami istri setelah melangsungkan akad nikah di Masjid Tokyo Camii & Turkish Culture Center dekat Stasiun Yoyogi Uehara Tokyo, Senin (29/10/2018) pukul 10.30 waktu Jepang.

Momen kebahagiaan awalnya sempat diungkap Maia Estianty, kini Irwan Mussry juga tak mau kalah memuji sang istri.

Irwan mengungkap satu keputusan yang tepat dalam hidupnya.

Genap satu tahun pernikahan, Irwan Mussry mengungkap satu keputusan tepat dalam hidupnya.

Hal tersebut disampaikan Irwan melalui unggahan di akun Instagram miliknya @irwanmussry, Selasa (29/10/2019).

"If I’ve made only one right decision in my life, this was definitely it. The past 365 days have been the happiest of my life"

"Happy anniversary to my dearest @maiaestiantyreal - cheers to a lifetime ahead of us. #anniversary #oneyear #firstanniversary," tulis Irwan dalam bahasa Inggris.