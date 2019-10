Pernah Tewaskan ART, Kematian Sparta Anjing Kesayangan Bima Aryo jadi Trending Twitter #RIPSparta

Nama presenter Bima Aryo belum lama ini ramai diperbincangkan.

Hal ini dikarenakan asisten rumah tangga (ART) meninggal dunia.

Namun kabar terbarunya, Sparta anjing kesayangan Bima Aryo mati karena sakit, Senin 28 Oktober 2019.

Kabar ini diketahui dari beberapa postingan Bima Aryo melalui Instagram Storiesnya.

Di saat-saat terakhir anjing kesayangan, Bima Aryo begitu setia menemani Sparta sampai ia pergi selamanya.

Kebersamaan Bima Aryo dan anjing peliharaannya, Sparta (Instagram Bima Aryo)

Kabar matinya Sparta ini bahkan sempat menjadi trending topik di twitter.

"Sparta.. my boy.. my ganteng.. my cakep.. my brave.. my rawoon..

mungkin bagi sebagian orang kamu hanyalah seekor anjing, but for me you are like a brother, a son, a best friend, you are part of my family.

Engga ada kata2 yg bisa menjelaskan sakit dan sedihnya hati ini harus kehilangan salah satu anak kesayangan gw.

Begitu banyak memory kita bersama, dr saat dia masih berumur 7 minggu udah ada sesuatu dr cara dia ngeliat gw yg bikin gw jatuh cinta sm dia dan ingin ngerawat dia dengan sepenuh hati dan sebaik mungkin.