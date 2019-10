Dukung Penyediaan Air Bersih, HPI AGRO Ajak Untan Bangun Instalasi Pengolahan Air Gambut

PONTIANAK - HPI Agro melalui anak usahanya yakni PT Gemilang Sawit Kencana (GSK), menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura (UNTAN) Kota Pontianak, guna pembuatan Instalasi Pengolahan Air Gambut (IPAG), yang dilaksanakan di Hotel Mercure kota Pontianak, Senin (28/10/2019) pagi.

Penandatangan yang diwakili oleh Direktur PT GSK, Agus Budi Santoso dengan Dekan Fakultas Kehutanan Untan, Gusti Hardiansyah, nantinya direncanakan pada tahap awal pembangunan IPAG akan mampu mengolah air yang berasal dari kawasan gambut, dengan kapasitas 3000 liter per hari atau setara untuk konsumsi 30 Kepala Keluarga dengan kebutuhan 100 liter per KK dalam per harinya.

Baca: Koordinator Aksi Ancam Gelar Aksi Susulan ke DPRD, Ini 4 Poin Yang Disampaikan

PT GSK yang beroperasi di Desa Kumpang Tengah, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, dan selaku Direktur PT GSK, Agus Budi Santoso menjelaskan, daerah pada Kalimantan Barat seperti yang diketahui masih banyak lahan gambut, dan itu menjadi tantangan yang cukup krusial.

"Salah satu kepedulian Perusahaan dalam pembangunan masyarakat adalah menyediakan kebutuhan air bersih bagi karyawan dan warganya, dan kemudian salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi pengolahan air gambut menjadi air bersih. Dan kami melihat bentuk kerjasama dengan Untan sangat positif, karena tim Universitas Tanjungpura, yang terdiri dari para akademisi, akan mendampingi kami dalam menyiapkan metode pengolahan air gambut serta kelengkapan peralatannya," jelas Agus.

Kemudian ia mengatakan, saat ini untuk lokasi pembangunan IPAG tersebut, pihaknya telah menyiapkan kolam penampungan air sebagai sumber air pengolahan, dan selanjutnya nanti barulah akan menyiapkan instalasinya.

“Harapannya karyawan kami beserta keluarganya dapat menikmati akses air bersih yang memadai. Kami juga ingin ke depannya hal yang sama bisa dinikmati oleh masyarakat di sekitar kebun kami,” harapnya.

Dalam kesempatan itu pula, Dekan Fakultas Kehutanan Untan, Gusti Hardiansyah mengungkapkan, mengenai bahayanya air gambut yang pada umumnya berwarna hitam kecoklatan, dengan tingkat keasaman dan zat organik yang cukup tinggi dan bersifat karsinogen atau bisa memicu kanker, sehingga hal tersebut akan membahayakan jika langsung dikonsumsi dalam jangka panjang.

Baca: Polres Landak Laksanakan Upacara Sumpah Pemuda

“Dengan metode IPAG yang dimiliki Fakultas Kehutanan Untan ini, pengolahan air gambut akan diolah melalui sejumlah tahapan hingga akhirnya menghasilkan air yang bisa diminum”, ungkap Gusti.

Maka dari itu dikatakannya, bahwa proses produksi air bersih ini bersumber dari air gambut yang nantinya disaring dan di-treatment atau diolah terlebih dahulu melalui proses Multi Flow Bio Sand Filter.

Dan kemudian selanjutnya barulah air gambut tersebut akan ditampung untuk dilakukan proses koagulasi-flokulasi-sidimentasi, sehingga nantinya air gambut tersebut menjadi jernih dan memiliki pH netral (pH 6,8 – pH 7,2).

Kemudian air gambut yang sudah jernih dan memiliki pH netral tersebut, selanjutnya akan difiltrasi melalui media filter silica sand, manganese, zeolit dan carbon active untuk menghilangkan kadar zat besi dan bau pada air gambut.

"Dan pada tahap terakhir air gambut tersebut akan difiltrasi melalui membran ultrafiltasi, dan ditampung pada reservoir sehingga diperoleh air yang benar-benar bersih dan siap untuk digunakan," katanya.

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak