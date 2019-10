KPU Tetapkan Syarat Calon Perorangan Pilkada di Kapuas Hulu

KAPUAS HULU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan jumlah minimal dukungan dan sebaran persyaratan pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu tahun 2020, melalui rapat pleno internal.

Ketua KPU Kapuas Hulu, Ahmad Yani menyatakan, penetapan jumlah minimal dan sebaran mengacu pada Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Udang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 8 dan Pasal 10 PKPU no 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU no 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta

"PKPU 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 bahwa Penetapan syarat dukung calon perseorangan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2019," ujarnya kepada wartawan, Minggu (27/10/2019).

Yani menjelaskan, berdasarkan ketentuan tersebut syarat minimal dukungan dan sebaran untuk persyaratan paslon perseorangan adalah sejumlah 17.834 pemilih atau 10 persen, dari jumlah DPT Pemilu terakhir yaitu sejumlah 178.935 pemilih, yang tersebar lebih dari 50 persen jumlah 12 kecamatan dari 23 kecamatan di Kapuas Hulu.

"Untuk pengumuman syarat minimal dukungan pada tanggal 25 November sampai dengan tanggal 8 Desember 2019," ucapnya.

Sedangkan penyerahan berkas syarat dukungan calon perseorangan dimulai tanggal 11 Desember 2019 hingga 5 Maret 2020. Kemudian, terkait dengan Formulir Surat Pernyataan Dukungan (B.1-KWK) mengacu kepada surat KPU RI nomor: 2096/P2.02.4/01/KPU/X/2019 tanggal 22 oktober 2019, tentang pedoman jumlah pemilih dalam DPT.

"Sebenarnya yang menjadi syarat penentuan batas minimum persyaratan dukungan calon perseorangan, dan penambahan informasi pada Formulir B.1-KWK perseorangan pada pemilihan kepala daerah derentak 2020," ungkapnya.

