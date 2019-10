Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini Live TVRI & Streaming Mola TV, Liverpool vs Tottenham

LIGA INGGRIS - Liga Inggris pekan 10 kembali akan berlangsung pada Minggu (27/10/2019). Ada empat laga akan tersaji.

Empat laga itu yakni Liverpool vs Tottenham Hotspur,Arsenal Vs Crystal Palace, Norwich City Vs Manchester United dan Newcastle United Vs Wolverhampton Wanderers.

Laga Newcastle Vs Wolverhampton jadi laga pembuka Minggu (27/10/2019) mulai kick off jam 21.00 WIB.

Pada laga ini, tambahan tiga poin dibutuhkan oleh Newcastle untuk keluar dari jeratan zona degradasi.

Skuat Steve Bruce tersebut masih menghuni peringkat ke-17 alias satu tingkat di atas posisi zona merah.

The Magpies masih tertahan di posisi tersebut setelah baru mampu mengoleksi 8 poin dari total 9 laga yang sudah dijalani.

Newcastle United baru mampu meraih dua kemenangan sejauh ini.

Sisanya dua kali mendapatkan hasil imbang dan lima kali menelan kekalahan.

Sedangkan, Wolverhampton Wanderers yang bertindak sebagai tim tamu juga mengincar kemenangan untuk memperbaiki posisi diklasemen.