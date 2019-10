SEDANG BERLANGSUNG Live Schalke Vs Dortmund Liga Jerman, Perebutan Posisi Puncak Klasemen Bundesliga

SEDANG BERLANGSUNG Live Schalke Vs Dortmund, Perebutan Posisi Puncak Klasemen Bundesliga

BUNDESLIGA - Sedang berlangsung laga antara Schalke kontra Borussia Dortmund di ajang Liga Jerman Bundesliga, Sabtu (26/10/2019).

Petandingan ini menjadi laga penting bagi Borussia Dortmund yang duduk di posisi empat klasemen sementara dalam upaya perebutan posisi pemuncak klasemen.

Apalagi, jarak antara Die Borussen (julukan Dortmund) dengan pemuncak klasemen sementara Liga Jerman saat ini, Borussia Monchengladbach hanya terpaut hitungan satu poin.

Tambahan tiga poin di laga ini, cukup untuk menggusur sementara pemuncak klasemen.

Baca: Live Streaming Munchen Vs Union Berlin, Schalke Vs Dortmund, Leverkusen Vs Bremen LIVE SupersoccerTV

Baca: LIVE STREAMING Inter Milan vs Dortmund Liga Champions - Ujian Taktik Antonio Conte Tiga Pilar Absen

Laga ini bisa disaksikan via siaran live streaming.

Disiarkan di My Supersoccer TV, Simak Laga Bayern Munchen Vs Union Berlin di Link-link Berikut:

Laga antara Bayern Munchen Vs Union dapat disaksikan via kanal live streaming My Supersoccer TV.

Saksikan laga tersebut di link berikut

Link 1 Bayern Munchen Vs Union Berlin