VIDEO: Kehadiran Bupati Nasir dan Rombongan di Festival Danau Sentarum Disambut Tradisi Adat

Kehadiran Bupati Nasir dan Rombongan di Festival Danau Sentarum Disambut Tradisi Adat

KAPUAS HULU - Kedatangan Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir SH bersama rombongan dalam acara Festival Danau Sentarum tahun 2019 di Kecamatan Batang Lupar, disambut dengan tradisi adat yang ada di Kecamatan Batang Lupar, Jumat (25/10/2019).

Bupati AM Nasir bersama istrinya Erlina Wati yang merupakan Anggota DPD RI menggunakan pakaian adat Melayu berwarna kuning.

Hadir juga perwakilan Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Provinsi Kalbar, Ketua DPRD Kapuas Hulu Kuswandi bersama anggotanya, Dandim 1206 Putussibau Letkol Inf Basyarudin dan para tamu undangan lainnya.

Lebih jelas tonton video di atas.

