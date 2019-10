Gubernur Kalbar Raih Best Overall Diajang Indonesia Visonary Leader Season 5

PONTIANAK - Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, H Sutarmidji di anugerahi penghargaan BEST OVERALL di ajang Indonesia Visonary Leader ( IVL) season 5 dari salah satu Media ternama di Jakarta.

Di tahun ini IVL mengangkat tema "Memacu Visi menuju kedigdayaan Investasi". IVL sendiri merupakan ajang bagi pemimpin kepala Daerah untuk membuktikan visi kepemimpinanya beserta laporan kinerja yang dilakukan untuk membangun daerah yang dipimpin.

Pada ajang Indonesia Visonary Leader ( IVL) season 5 Para kepala daerah akan menjalani proses penilaian dari para panelis yang kompeten di bidangnya.

Para panelis yang memberikan penilaian yakni Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik, Rektor Universitas Paramadina Firmanzah, Ketua Pembina Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD) Andi Ilham Said, serta Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto.

Dalam paparanya, Gubernur Kalbar menyampaikan beberapa hal tentang program dan kinerja yang sejalan dengan visinya.

Diantaranya adalah berbagai potensi alam yang sangat bisa dikembangkan untuk menunjang perekonomian masyarakat daerah dan mendukung perekonomian nasional.

Di sisi lain, dengan jumlah penduduk yang saat ini sudah mencapai 5,7 juta jiwa, menurut Midji Kalbar sebenarnya telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan.

Hanya saja, masih ada potensi-potensi alam yang belum di gali kemanfaatanya untuk masyarakat Kalbar.

Ia mengatakan seperti bauksit, kelapa sawit, karet dan kelapa merupakan sumber daya alam yang telah memberikan nilai lebih bagi perekonomian nasional, khususnya untuk pendapatan daerah.

