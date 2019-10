KLASEMEN Liga 1 Usai Laga Semen Padang vs Persipura, PSM Vs Madura United & Tira vs Arema FC

Posisi Persipura Jayapura melesat di papan klasemen sementara Liga 1 2019 usai hasil positif atas lawannya Semen Padang, Kamis (24/10/2019) sore.

Tiga poin yang diraih Mutiara Hitam, julukan Persipura Jayapura membuat tim ini kini untuk sementara naik tiga setrip ke posisi empat.

Persipura kini total mengumpulkan 37 poin atau sama dengan raihan Tira Persikabo, namun masih memiliki dua pertandingan lebih sedikit.

Hasil dan Klasemen Sementara Liga 1 2019 dapat di lihat di bagian akhir berita ini.

Baca: LIVE INDOSIAR, Streaming PSS Sleman Vs Persija Jakarta Liga 1 - Edson Tavares Andalkan Marko Simic

Semen Padang kembali tersungkur di Ranah Minang dan kali ini pada lanjutan Liga 1 2019 mereka dikalahkan tamunya, Persipura Jayapura, Kamis (24/10/2019) sore.

Semen Padang kalah 1-2 dari Persipura Jayapura pada laga pekan ke-24 Liga 1 2019 di Stadion H Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat.

Pada laga ini, Semen Padang unggul dulu melalui gol striker asingnya, Karl Marx Barthélémy.

Namun, Persipura memenangi laga dengan gol sumbangan dari Boaz Solossa dan Todd Rivaldo Ferre.

Anak asuh Eduardo Almeida ini mencetak gol pertama laga ini melalui Karl Marx Barthélémy pada menit ke-16.