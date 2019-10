JADWAL Liga 1 Pekan Ini | Persib Bandung Tantang Bhayangkara, Persija Berjuang Keluar Zona Degradasi

JADWAL Liga 1 Pekan Ini | Persib Bandung Tantang Bhayangkara, Persija Jumpa Tim Lima Besar

SHOPEE LIGA 1 2019 - Perhelatan Shopee Liga 1 2019 memasuki pekan ke 24.

Putaran pertama pekan ke 24 menghadirkan tiga pertandingan yang mempertemukan enam tim.

Mulai dari Bali United kontra Badak Lampung FC hingga Pusamania Borneo FC Vs Kalteng Putra.

Hasilnya, seluruh tim yang dalam laga ini berstatus tuan rumah berhasil memetik kemenangan.

Bali United Vs Badak Lampung FC, 3-0, Barito Putera Vs PSIS Semarang, 2-0, dan Pusamania Borneo FC Vs Kalteng Putra, 2-0.

Setelah tiga laga ini, pekan ke 24 masih akan menghadirkan enam pertandingan lainnya, yang terbagi dalam dua hari.

Dua pertandingan di Rabu (23/10/2019) dan empat pertandingan sisanya di Kamis (24/10/2019).

Baca: KLASEMEN Liga 1 Update | Bali United Atasi Badak Lampung, Persija Kembali Dekati Zona Degradasi

Baca: KLASEMEN Liga 1 dan Hasil Shopee Liga 1 Pekan 24 | Laga Keras, Bali United Balik ke Jalur Kemenangan

Ada beberapa laga menarik yang akan tersaji di sisa laga pekan ke 24 ini.

Satu di antaranya yakni Persib Bandung yang akan menantang tim juara Liga 1 musim 2019, Bhayangkara FC.