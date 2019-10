PT. Gemilang Berlian Indah Bersama PT. MMKSI Gelar PINTER BENER FAMILY FESTIVAL 2019 di Singkawang

SINGKAWANG - PT. Gemilang Berlian Indah selaku Dealer Resmi Kendaraan Mitsubishi Motors di Kalimantan Barat bekerjasama dengan PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) selaku Agen Pemegang Merk Kendaraan Mitsubishi Motors di Indonesia menggelar PINTER BENER FAMILY FESTIVAL 2019 di Gedung Samudra, Jalan Yohana Godang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Sabtu (19/10/2019).

Turut hadir dalam acara Bapak Ivan Koerniady, Direktur PT. Gemilang Berlian Indah.

Event Campaign PINTER BENER FAMILY FESTIVAL 2019 merupakan satu komitmen dari Mitsubishi Motors (PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia) After Sales and Customer Satisfaction.

"Dan sekaligus untuk memperkuat image Mitsubishi XPANDER sebagai CAR OF THE YEAR 2018," kata Branch Manager, PT Gemilang Berlian Indah Singkawang, Lim Tjung Njim.

Dengan keberadaan PC Dealer Mitsubishi Motors - PT. Gemilang Berlian Indah di Kota Singkawang, maka diharapkan akan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap Brand Mitsubishi.

Pihaknya mengusung hastag #PilihXPANDERPinterBener.

Keluarga Xpander pinter bener suami pinter dan istri bener.

"Mobil keluarga yang bener dengan biaya kepemilikan pinter," tuturnya.

Lebih lanjut Ia menerangkan pinter biaya perawatannya berarti setiap pembelian Mitsubishi Xpander, Anda berhak atas SMART Package yang membuat biaya perawatan reguler mobil Anda lebih hemat hingga 25% dengan men-cover 5 hal berikut: