Citizen Reporter

Ahmad Ghozali

Ketua Umum PW PII Kalbar

Pengurus PW PII Kalbar, Jami Ngatin Muchlisoh Torehkan Prestasi Dalam Karya Tulis Ilmiah

PONTIANAK - Pelaksanaan The 4th Borneo Undergraduate Academic Forum di Institut Agama Islam Negeri Samarinda pada 13-15 Oktober 2019.

Kegiatan bertajuk, "Contemporary islamic studies and the challenges of globalization in the millenial Era" kembali menjadi saksi terukirnya prestasi anak Kalbar di ajang Nasional.

Kegiatan ini dihadiri oleh para peneliti Islamic Studies dari lokal dan internasional.

Untuk memaparkan hasil penelitain atas kajian-kajian Islam Internasional.

Baca: STKIP Melawi Beri Pelatihan Menulis Artikel dan Karya Tulis Ilmiah Pada Kelompok Musyawarah

Baca: Jadi Pemateri Seminar Karya Tulis Ilmiah, Ini yang Disampaikan Dr Elva Sulastriana

Salah satu mahasiswa yang berperestasi di event tersebut adalah Jami Ngatin Muchlisoh. Akrab di panggil jami, ia merupakan pengurus Korwil PII Wati Kalbar sebagai Ketua Bidang PPK Korwil PII Wati Kalbar.

Ia Berjuang menyelesaikan penelitiannya dengan judul , "Manajemen Wisata Lokal Menuju Pembangunan Ekonomi 4.0: Analisis Wisata Religi di Kalimantan Barat" berkahir dengan buah manis. Penelitiannya berhasil menjadi best paper 3 pada sub tema, “Islamic Economics”

Jami juga merupakan mahasiswa jurusan manejemen dakwah IAIN Pontianak.

Ia berpesan bahwa dengan menulis akan lebih banyak memberikan manfaat bagi orang lain, sebab dengan menulis kebermanfaatan manusia akan terus dikenang sampai jasad telah dikubur.