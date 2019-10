VIDEO: Warga Boyan Tanjung Tertangkap Bawa 63 Peluru Berburu di PLBN Nanga Badau

KAPUAS HULU - Seorang warga Kapuas Hulu terpaksa diamankan oleh Petugas Bea Cukai Nanga Badau karena membawa 63 Peluru senjata api buatan Italia dan Turkey pada Sabtu (19/10/2019) pagi.

Diketahui warga tersebut berinsial BS ‎(57) warga desa Sari Wangi kec Boyan Tanjung yang merupakan penumpang ojek travel mobil bernomor plat QSY 9392

Saat berada Pos Imigrasi untuk menutup paspor di gate kedatangan PLBN Nanga Badau, dua petugas Bea Cukai meminta barang bawaan BS ‎untuk dilakukan pemeriksaan melalui mesin x-ray.

Namun ‎saat dilakukan pemindaian pada mesin x-ray, terdeteksi oleh petugas Bea Cukai yang curiga terhadap suatu kaleng makanan yang menurut citra x-ray terdapat suatu barang yang disimpan didalam kaleng tersebut.

Kemudian petugas meminta BS untuk membuka isi dari kaleng makanan tersebut dan sebelumnya saat di tanya BS mengaku dalam kaleng tersebut adalah Beras.

Tetapi saat kaleng di periksa lebih lanjut, dan beras di keluarkan ternyata di dalamnya terdapat bungkusan plastik hitam yang berisikan 63 butir peluru yang di peruntukan berburu.

Dan ke 63 butir peluru berburu itu terdiri 35 peluru berwarna hijau merk Big Game 9 Pallettoni 11/0 (8.6mm) kaliber 12, made in Italy dan 27 peluru berwarna merah maroon merk Zuber Plastic Cartridgere zero 0/7 (6.2mm) kaliber 12, made in Turkey.*

Saat ini BS dan barang bawaan telah di amankan dan ‎berserta bawang bawaan termaskuk barang bukti berupa 62 butir peluru, telah di serahkan ke Polsek Badau untuk diproses dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku