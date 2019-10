Hasil Liga Inggris | Klasemen Liga Inggris | Chelsea Posisi 3 Setelah Susah Payah Kalahkan Newcastle

LIGA INGGRIS - Chelsea harus bersusah payah mengalahkan tamunya Newcastle United, pada lanjutan Liga Inggris 2019-2020, di Stamford Bridge, Sabtu (19/10/2019) malam WIB.

Gol sematawayang Marcos Alonso di menit 73' adalah gol satu-satunya dalam laga ini untuk kemenangan anak asuh Frank Lampard dengan skor tipis, 1-0.

Kemenangan ini sangat krusial bagi The Blues demi posisi papan atas klasemen sementara.

Di pertandingan lain, Everton, Aston Villa dan Leicester City juga memetik hasil positif.

Berikut hasil Liga Inggris, Sabtu (19/10/2019) malam WIB:

* Aston Villa Vs Brighton 2 - 1

* Bournemouth Vs Norwich 0 - 0

* Chelsea Vs Newcastle 1 - 0

* Leicester Vs Burnley 2 - 1