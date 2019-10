Ariel Tatum Blak-blakan Akui Pernah Depresi & Coba Bunuh Diri, Eks Ryuji Utomo Ungkap Upaya Sembuh

Sudah menjadi risiko seorang publik figur jika kehidupannya kerap jadi perhatian masyarakat.

Tidak hanya saat di bawah lampu sorot panggung hiburan, tapi juga di kehidupan sehari-hari.

Seperti itulah juga yang diakui artis peran Ariel Tatum yang blak-blakan akui pernah alami depresi hingga ingin bunuh diri.

Hal itu diungkapkan karena mengidap penyakit Borderline Personality Disorder (BPD) atau kepribadian ambang akut.

Lantas, apa yang membuat Ariel mengungkapkan masalahnya tersebut kepada publik?

"Karena di satu sisi, aku bangga melihat perubahan generasi aku sekarang lebih terbuka bahas tentang kesehatan mentalnya," kata Ariel Tatum di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2019).

Keterbukaan yang dimaksud Eks kekasih Ryuji Utomo ini adalah tentang kesadaran memproteksi diri sendiri.

Mereka sudah berani ke psikiater untuk berkonsultasi akan masalah yang dialaminya.

"Aku tersentuh untuk, kayaknya sudah saatnya cerita what I've been through, pengalaman aku sendiri, and do something about it," ujar Ariel Tatum.