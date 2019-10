Hasil Liga 1 2019 Hari Ini dan Klasemen Sementara Terkini, 18 Gol di Hari Kebangkitan Persib Bandung

LIGA 1 - Lanjutan Liga 1 Shopee 2019 menghelar lima pertandingan sepanjang, Jumat (18/10/2019) petang hingga malam WIB.

Lima pertandingan tersebut yakni Persela Lamongan Vs PSIS Semarang, PSS Sleman Vs Kalteng Putra dan Barito Putera Vs Badak Lampung.

Kemudian super big match Persib Bandung Vs Persebaya Surabaya dan Pusamania Borneo atau Borneo FC kontra pemuncak klasemen sementara Bali United.

Luar biasanya, dari pertandingan tersebut tercipta 18 gol.

Borneo FC kontra Bali United penyumbang gol terbayak yakni enam gol untuk kemenangan tuan rumah dengan skor telak 6-0.

Kemudian laga Persib Bandung Vs Persebaya Surabaya dan Barito Putera Vs Badak Lampung masing-masing lima gol.

Tim Maung Bandung dan Barito Putera sama-sama memetik kemenangan 4-1.

Hasil Liga 1 2019 Hari Ini, Jumat (18/10/2019):

* Persela Lamongan Vs PSIS Semarang 0 - 1