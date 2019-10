BPOM Tarik Obat Maag Ranitidin, Dokter Rekomendasikan Sejumlah Obat Penggantinya

Obat maag Ranitidin pada Rabu (9/10) ditarik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hal ini terkait dengan penemuan dari US Food and Drug Administration (US FDA) dan European Medicine Agency (EMA) yang mengatakan bahwa ada cemaran N-nitrosodimethylamine (NDMA) dalam jumlah yang relatif kecil pada sampel produk yang mengandung bahan aktif ranitidin.

BPOM meminta produsen menarik obat ranitidin dari pasaran dan mereka memberi waktu selama 80 hari sejak 9 Oktober lalu.

bukalapak.com

Seperti yang diketahui, ranitidin merupakan obat untuk mengobati masalah pencernaan seperti tulak lambung, tukak usus, kemudian gerd, itu asam lambung yang naik ke kerongkongan.

BPOM juga menyarankan mengkonsumsi obat lain untuk mengobati sakit lambung yang dialami.

Ranitidin memiliki golongan Histamine-2 (H2) Blockers, dan ini bekerja untuk menghambat produksi asam lambung sehingga produksinya berkurang.

Ketua bidang advokasi Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia ( PB PABDI), dr. Prasetyo Widhi Buwono, SpPD KHOM mengungkapkan beberapa obat sebagai pengganti ranitidin.