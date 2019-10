VOLARE #1 SOUND

Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, Memphis by Kitten Masuk Peringkat Pertama

PONTIANAK- Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat.

Wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik,Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 WIB.

1 Memphis - Kitten

2 USP - Liz Lawrence

3 Cold - James Blunt

4 Easy Peeler - Phoebe Green

5 Honey, I’m Around - Weird Milk

6 Eat, Sleep, Wake (Nothing But You)- Bombay Bicycle Club

7 One of Us - Liam Gallagher

8 Heavenly - Cigarettes After Sex

9 Pick U Up - Foster the People

10 Heart O’ Hearts - Chela

Edisi:17.10.2019

Host: Febi Resiana

Chart: Venny Sulika

