Gambaran Wajah Karya Sulli Jadi Misteri Usai Mantan Personel Girlband F(X) Itu Meninggal Tak Wajar

K-POP - Mantan personel girlband F(X), Sulli, ditemukan tewas di apartemennya oleh sang manajer, Senin (14/10/2019).

Sulli diduga tewas lantaran mengalami depresi dari hujatan dan komentar negatif dari netizen.

Tak mampu mengalahkan depresinya, Sulli memilih mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri.

Kabar tewasnya Sulli ini sempat mengejutkan publik termasuk para penggemarnya.

Kini hampir tiga hari sejak kepergiannya, pemberitaan tentang kematian Sulli belum juga mereda.

Bahkan baru-baru ini beredar berita viral tentang sisi lain dari Sulli pemeran drama To The Beautifull You.

Siapa sangka menyusul meninggalnya Sulli, netizen justru gencar mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan sang idola.

Termasuk sebuah fakta ditemukannya akun Instagram @be_my_panties yang ternyata milik Sulli pribadi.

Disinyalir akun Instagram tersebut dikelola secara pribadi oleh Sulli.

Tak hanya itu, melalui akun Instagram tersebut, Sulli seolah ingin mencurahkan segala apa yang ia rasakan.